أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم (الجمعة)، اتفاق روسيا والولايات المتحدة على ضرورة استئناف المحادثات النووية بينهما، بعدما انتهت مفاعيل معاهدة «نيو ستارت» التي تحد من ترسانتي موسكو وواشنطن النووية أمس.



وقال بيسكوف للصحفيين: «هناك تفاهم، وتم بحث وعلى الجانبين التصرف بمسؤولية وسيعترفان بضرورة بدء المفاوضات بشأن هذه المسألة في أقرب وقت»، وذلك بعدما انتهت مفاعيل في وقت سابق هذا الأسبوع.



وشددت روسيا على ضرورة أن تشمل مفاوضات السيطرة على السلاح النووي ببريطانيا وفرنسا، غير أن الخارجية الأمريكية قالت إن معاهدة «نيو ستارت» لم يعد لها جدوى بعد توسيع روسيا ترسانتها النووية.



وكانت ثلاثة مصادر مطلعة قد قالت لـ «أكسيوس»، أمس، أن الولايات المتحدة وروسيا تجريان مباحثات بهدف التوصل إلى اتفاق لمواصلة الالتزام ببنود معاهدة «نيو ستارت» للحد من الأسلحة النووية، مبينة أن الدولتين تقتربان من إبرام اتفاق.



وأشار مصدران إلى أن الخطة الأولية لا تزال تتطلب موافقة رئيسي البلدين.



وتُعد معاهدة «نيو ستارت» آخر قيد رئيسي يحد من الترسانتين النوويتين للبلدين، اللذين يمتلكان معاً نحو 85% من الرؤوس النووية في العالم.