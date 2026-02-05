وسط ترقب لما ستسفر عنه المحادثات الأمريكيةـ الإيرانية غداً (الجمعة)، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم (​​الخميس)، أن الحرس ‌الثوري الإيراني احتجز سفينتين تحملان أكثر من ⁠مليون ‌لتر من ​الوقود المهرب.



وأوضحت أن طاقمي ⁠السفينتين ‌يتألفان من ⁠15 ⁠أجنبياً وتمت إحالتهم إلى السلطات القضائية.



في الوقت ذاته، أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين اليوم، أن إيران شريكة لروسيا، وأن البلدين يتمتعان بتعاون وثيق عبر أجهزة استخباراتهما.



وقال ناريشكين للصحفيين: «إيران شريكتنا، لقد ذكرتم الاتفاقية المبرمة بين موسكو وطهران، وسنلتزم بجميع بنودها»، في إشارة إلى اتفاقية الشراكة الشاملة الموقعة في 2025.



وأضاف: «فيما يتعلق بالتعاون عبر أجهزة استخباراتنا، أودّ أن أؤكد أن جهاز الاستخبارات الخارجية على اتصال وثيق مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وهو تعاون مثمر لا يتوقف تحت أي ظرف من الظروف».



وكان مسؤول أمريكي قد قال إن المحادثات بين واشنطن وطهران ستعقد في عُمان صباح (الجمعة) القادمة، مبيناً أن قرار الإبقاء على الاجتماع مع الإيرانيين جاء حفاظاً على المسار الدبلوماسي.



وأشار إلى أن دولاً حليفة طلبت إعطاء فرصة للدبلوماسية مع إيران.



من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة المقررة في مسقط غداً ستعقد الساعةِ العاشرة صباحاً.



وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل التريث وعدم الإقدام على أية خطوات متسرعة، مثل شن ضربة استباقية على إيران خلال المفاوضات.



وقال مسؤول إسرائيلي للصحيفة، إن مستوى التنسيق بين الطرفين وثيق للغاية، وغير مسبوق تقريباً، مبيناً أن عدد الضباط الإسرائيليين الذين يزورون الولايات المتحدة، والضباط الأمريكيين الذين يزورون إسرائيل، كبير جداً.