بعد نحو عامين من الإغلاق، أعلنت إسرائيل، اليوم(الأحد)، فتح معبر رفح بشكل محدود لعبور سكان قطاع غزة. وأفاد إعلام إسرائيلي بأنه قد تم فتح المعبر بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي ومصر.



وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) "وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار وتوجيهات المستوى السياسي، فتح معبر رفح بشكل يسمح لمرور محدود للسكان فقط".



وأضافت : بدأت اليوم مرحلة تجريبية أولية نُفّذت بالتنسيق مع بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية EUBAM، ومصر وجميع الجهات المعنية ذات الصلة".



ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ثلاثة مصادر أن معبر رفح يفتح، الأحد، بشكل محدود لنقل الجرحى، على أن يُفتح بشكل منتظم أمام حركة المسافرين اعتباراً من يوم غد الاثنين، بمعدل خروج 150 شخصاً من قطاع غزة، ودخول 50 شخصاً يومياً.



وقبل افتتاح معبر رفح، دعت مصر عبر وزارة الخارجية كل الأطراف في غزة إلى اعتماد "أقصى درجات ضبط النفس".



ودانت مصر بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة، محذرة من أنها تقوض الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة واستعادة الاستقرار، وتمثل تهديداً مباشراً للمسار السياسي، وإنجاح المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.



من جهتها، طالبت حركة حماس من الوسطاء وقف الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ودانت الحركة خلال اتصالات مكثفة مع الوسطاء وجهات دولية، استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، التي قالت إنها تتم "بذرائع وأكاذيب باطلة"، بحسب تعبيرها.



ومعبر رفح مع مصر هو المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة من دون المرور عبر إسرائيل، لكنه ظل مغلقاً منذ سيطرة القوات الإسرائيلية عليه في مايو (أيار) 2024. وهي أعادت فتحه جزئياً لفترة وجيزة مطلع عام 2025.



وبعد سريان الهدنة، اشترطت إسرائيل لإعادة فتح المعبر استعادة كل الرهائن في غزة، وهو ما تم مطلع الأسبوع مع إعادة جثة آخر رهينة. وأعلنت واشنطن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق الذي توسطت فيه مع مصر وقطر.



ويقع المعبر على الحدود الجنوبية لغزة مع مصر، ضمن الأراضي التي لم تنسحب منها إسرائيل بعد وقف إطلاق النار، أي أكثر من نصف مساحة القطاع.



وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق على إعادة فتح المعبر، وهو ما تطالب الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية بتنفيذه بدون عوائق للسماح بدخول المساعدات في ظل كارثة إنسانية مستفحلة يعيشها أكثر من مليوني نسمة في غزة.