صادرت جماعة الحوثي معدات وآليات تابعة للأمم المتحدة في صنعاء، ونقلتها إلى موقع غير معلوم، دون إذن مسبق أو تقديم مبررات رسمية.



وقال بيان صادر عن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، اليوم (الجمعة): إن الحوثيين اقتحموا، أمس الخميس، 6 مكاتب أممية في صنعاء، جميعها غير مأهولة حالياً بالموظفين، ونقلوا معظم معدات الاتصالات الموجودة فيها، إضافة إلى عدد من مركبات الأمم المتحدة.



وأفاد البيان أن الأمم المتحدة لم تُصرّح بنقل هذه الأصول، كما لم تتلقَّ أي إخطار من الحوثيين بالأسباب التي دفعتهم إلى اتخاذ هذه الخطوة، لافتاً إلى أن جميع المعدات المصادرة جرى استيرادها إلى اليمن وفق الإجراءات القانونية.



وأوضح أن هذه المعدات تشكل جزءاً أساسياً من الحد الأدنى للبنية التحتية التي تمكّن الأمم المتحدة من الحفاظ على وجودها وتنفيذ برامجها الإنسانية في البلاد.



وحسب البيان الأممي، فإن جماعة الحوثي لم تمنح الإذن لخدمة الأمم المتحدة الجوية الإنسانية (UNHAS) بتسيير رحلات إلى صنعاء منذ أكثر من شهر، ومنعت تسيير الرحلات إلى محافظة مأرب، منذ أكثر من 4 أشهر، دون تقديم أي توضيحات رسمية.



وأكدت الأمم المتحدة أن رحلات UNHAS تُعد الوسيلة الوحيدة التي تتيح لموظفي المنظمات غير الحكومية الدولية الدخول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي والخروج منها، محذرةً من أن استمرار منع هذه الرحلات يفرض قيوداً إضافية على إيصال المساعدات الإنسانية.



وأضاف البيان أن مصادرة أصول الأمم المتحدة، ومنع الرحلات الجوية يأتيان في وقت تشهد فيه الحاجات الإنسانية في اليمن تصاعداً كبيراً، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، محذراً من أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني.



وذكّر البيان بقراري مجلس الأمن الدولي 2801 (2025) و2813 (2026)، اللذين يدعوان الحوثيين إلى توفير بيئة عمل آمنة ومأمونة، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.