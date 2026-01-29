نفذ مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، عملية الإتلاف الثالثة في مدينة المكلا في محافظة حضرموت، التي شملت 1,531 قطعة من الألغام والمخلفات الحربية.



وأفاد المركز الإعلامي للمشروع، بأن عملية الإتلاف نفذت من قبل فرق الطوارئ التابعة لـ «مسام» والمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام فرع المكلا.



وقال المركز في بيان، اليوم (الخميس): إن هذه العملية تأتي في إطار عمليات المشروع المتواصلة في المكلا؛ بهدف تطهيرها من الألغام والمخلفات الحربية بكافة أنواعها لضمان سلامة سكان المدينة وتوفير أقصى درجات الأمان في كافة الأعيان المدنية والطرق المؤدية إليها.



وشملت قائمة المواد التي تم إتلافها: 10 ألغام مضادة للدروع، 6 ألغام مضادة للأفراد، 4 صواريخ موجهة (N72)، 23 قذيفة هاون (عيار 82)، 183 قذيفة (عيار 37)، 150 قذيفة (عيار 23)، 15 قنبلة يدوية، 720 طلقة (عيار 12,7)، 420 طلقة (عيار 14,7).



ووفق البيان، فقد ارتفعت كمية ما تم إتلافه من قبل فرق المشروع في المكلا منذ السبت 17 يناير الجاري إلى 7,921 قطعة من الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة.