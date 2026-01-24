أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (السبت)، نوعية السلاح الذي استخدمه في عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كاراكاس الشهر الماضي.



وأوضح لصحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، أن السلاح الجديد الذي استخدمه اسمه «المُربِك» أو «المُشتت»، مبيناً أن السلاح نجح في تعطيل القدرات العسكرية للقوات الفنزويلية، بالتزامن مع هبوط مروحيات أمريكية في كاراكاس في 3 يناير الماضي، لتنفيذ عملية اعتقال مادورو وزوجته سيليا فلوريس، على خلفية اتهامات فيدرالية مرتبطة بالمخدرات والأسلحة.



وقال ترمب: «السلاح السري الجديد جعل معدات بفنزويلا لا تعمل»، رافضاً الإفصاح عن تفاصيل هذا السلاح.



واكتفى ترمب بالقول: «السلاح السري مُربِك، لا يُسمح لي بالحديث عنه»، لافتاً إلى رغبته في كشف مزيد من التفاصيل، لكنه أكد استخدام السلاح بالفعل في العملية.



وأضاف: «لم يتمكنوا من إطلاق صواريخهم، كانت لديهم صواريخ روسية وصينية، لكنهم عجزوا عن تشغيل أي منها، دخلنا، وضغطنا على الأزرار، ولم يعمل شيء، كانوا مستعدين تماماً، لكن بلا جدوى».



وذكرت الصحيفة أن تصريحات ترمب جاءت تعليقاً على تقارير نُشرت هذا الأسبوع أفادت بأن إدارة الرئيس جو بايدن سبق أن اشترت سلاحاً يعتمد على الطاقة النبضية، يُشتبه في أنه من النوع المرتبط بما يُعرف بـ«متلازمة هافانا».



وذكرت الصحيفة أنه لا تتوافر معلومات مؤكدة عن طبيعة هذا السلاح، غير أن التقارير استندت إلى شهادات ميدانية من داخل فنزويلا تحدثت عن إصابة مسلحين موالين لمادورو بحالات إعياء حادة، وكانوا يعانون من نزيف في الأنف وتقيؤ دموي.



وكان ترمب قد قال في مقابلة مع قناة «نيوز نيشن»، رداً على سؤال حول هذا الموضوع: «لدينا أسلحة لا يعلم عنها أحد»، مضيفاً: «لا نريد أن يمتلكها أي شخص آخر».



وشدد ترمب بالقول: «أعتقد أنه من الأفضل عدم الحديث عن هذا الأمر، لكن لدينا أسلحة مذهلة».



وكان أحد عناصر الحماية المقربين من مادورو، قد قال إن جميع أنظمة الرادار توقفت فجأة دون أي تفسير، موضحاً أنه «بعد ذلك شاهدوا طائرات مسيّرة، عدداً كبيراً منها، تحلق فوق مواقعهم ولم يعرفوا كيف يتصرفون».



وذكر الشاهد أن نحو 8 مروحيات على الأكثر ظهرت لاحقاً، وكانت تقل نحو 20 جندياً أمريكياً إلى الموقع، موضحاً انهم أطلقوا شيئاً لا يستطيع وصفه، كان أشبه بموجة صوتية شديدة جداً «شعرت فجأة وكأن رأسي سينفجر من الداخل، وبدأنا جميعاً ننزف من أنوفنا، وتقيأ بعضنا دماً، سقطنا أرضاً عاجزين عن الحركة، ولم نتمكن حتى من النهوض بعد استخدام ذلك السلاح الصوتي أو أياً كان».