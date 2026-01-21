أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن رئيس البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن محمد سعيد آل جابر اليوم (الأربعاء) توقيع اتفاقية بين البرنامج ووزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، لشراء المشتقات النفطية لتشغيل 70 محطة كهرباء.



وكتب آل جابر على حسابه في "x": بتوجيهات من القيادة الرشيدة، وقعنا اليوم اتفاقية بين البرنامج ووزارة الكهرباء والطاقة لشراء المشتقات النفطية من شركة بترو مسيلة اليمنية، من قبل البرنامج، بهدف تشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في جميع المحافظات، لتعزيز استدامة الكهرباء ودعم الاستقرار النقدي والمالي من خلال خفض التضخم، وتعزيز الثقة بالاقتصاد واستقرار سعر الصرف، موضحاً أن ذلك سينعكس إيجاباً على مستوى النشاط التجاري في اليمن، وتنشيط دور الشركات اليمنية كشريك فاعل في منظومة الطاقة، والإسهام في تعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي في اليمن.



وذكر البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن أن الاتفاقية الثلاثية هدفها توفير منحة المشتقات النفطية، لتشغيل أكثر من 70 محطة من محطات الكهرباء في اليمن.



وأشار البرنامج إلى أن الهدف تخفيف معاناة انقطاعات الشبكة الكهربائية، وضمان توفير الكهرباء لكافة شرائح المشتركين السكنيين والتجاريين والخدميين، والإسهام في تعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي وتحسين مستوى رفاه المجتمع.



وكانت السعودية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن حزمة مشاريع تنموية بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي في اليمن، من بينها صرف مرتبات الموظفين الحكومين والعسكريين الذي بدء تنفيذه مطلع الأسبوع الحالي، مما أسهم في عودة تطبيع الحياة وتحسن عدد من الخدمات منها المياه والكهرباء.