حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الأوروبيين من غضب الرئيس دونالد ترمب، داعياً إياهم إلى تفادي أي رد فعل «غاضب» والجلوس معه في منتدى دافوس للاستماع إلى حججه بشأن ضم جزيرة غرينلاند.



وقال بيسنت للصحفيين قبل ساعات من وصول ترمب إلى الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، اليوم (الأربعاء): «أقول للجميع.. خذوا نفساً عميقاً.. وتجنبوا الانسياق الذي رأيناه نحو ردود الفعل الغاضبة ولا تدعوا هذه المرارة تتسلل إليكم».



وتساءل وزير الخزانة: «لماذا لا تجلسون وتنتظرون وصول الرئيس ترمب وتستمعون إلى حججه؟».



وقال بيسنت إن الدنمارك باعت أراضي في منطقة البحر الكاريبي للولايات المتحدة عام 1917، أعيدت تسميتها بالجزر العذراء الأمريكية، مضيفاً أن الدنمارك التي التزمت الحياد خلال الحرب العالمية الأولى «أدركت حينها أهمية جزر العذراء الأمريكية.. فقد كانت قلقة بشأن التداعيات الألمانية، وما إذا امتدت الحرب إلى منطقة الكاريبي، وكانت الولايات المتحدة بحاجة ماسة إلى هذه الجزر».



من جانبها، اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن «الخلافات بين الحلفاء بشأن غرينلاند تفيد خصومنا». ودعت الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن حذره التقليدي في عالم تسوده القوة الفجّة.



ودعت فرنسا في وقت سابق حلف شمال الأطلسي إلى إجراء مناورات عسكرية في غرينلاند، وأعلنت استعدادها للمشاركة فيها.



وكانت الدول الأوروبية التي استهدفها تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية بسبب معارضتها خطته ضم غرينلاند، أكدت، الأحد الماضي، وحدة موقفها حيال تلك المسألة. وقالت بريطانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد، في بيان مشترك، إن «التهديدات بفرض رسوم جمركية تقوض العلاقات عبر الأطلسي وتنذر بتدهور خطير».



ووصف العديد من القادة الأوروبيين، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء النرويجي جوناس غار ستور، تهديدات ترمب بـ«غير المقبولة».



ورفض الاتحاد الأوروبي ضم الولايات المتحدة للجزيرة القطبية التابعة للدنمارك أو التهديد بالرسوم، محذراً من «دوامة خطيرة».



وأرسلت فرنسا والسويد وألمانيا والنرويج وهولندا وفنلندا وسلوفينيا وبريطانيا عسكريين إلى غرينلاند في مهمة استطلاع كجزء من تدريب نظمته الدنمارك مع دول في حلف شمال الأطلسي.