قبيل توجهه إلى دافوس في سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التأكيد على أهمية جزيرة غرينلاند بالنسبة للولايات المتحدة.



وقال في تصريحات للصحفيين، اليوم (الثلاثاء)، «سأتحدث عن غرينلاند مع عدد من القادة في دافوس». وشدد على أن الجزيرة القطبية التابعة للدنمارك «مهمة جداً لأمريكا»، مؤكدا أن «لا أحد يستطيع حماية غرينلاند». ولفت إلى أن القادة الأوروبيين لن «يتصدّوا بشدة» لمحاولته شراء الجزيرة القطبية.



وردا على رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوته للمشاركة في مجلس سلام غزة، قال ترمب:«لا أحد يهتم به لأنه سيغادر منصبه قريباً».



وكان مصدر مقرب من الرئاسة الفرنسية أكد أمس الإثنين، أن باريس لا تنوي الانضمام حالياً إليه. واعتبر المصدر أن هذا المجلس «يتجاوز إطار غزة ويطرح أسئلة حول قضايا رئيسية خصوصاً لناحية احترام مبادئ وتركيبة الأمم المتحدة التي لا يمكن المسّ بها في أي حال من الأحوال».



وكشف الرئيس الأمريكي أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسية، إذا رفض ماكرون مجلس السلام.



وأعلن ترمب أنه وجه دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في هذا المجلس، الذي تتخوف العديد من الدول الغربية من أن تتوسع صلاحياته بشكل ينافس فيها الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي.



وكان وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن، دعا حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى القيام بالمزيد فيما يتعلق بالقطب الشمالي، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس ترمب للاستحواذ على غرينلاند، بدعوى أن سيطرته على الجزيرة ضرورية للاحتياجات الأمنية للولايات المتحدة.



ويعارض حلفاء واشنطن الأوروبيون في الناتو، ومن بينهم الدنمارك، هذا الأمر بشدة.



وتعد غرينلاند التي تتمتع بحكم ذاتي واسع جزءا من أراضي الدنمارك. ولطالما أكدت الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها أقل بقليل من 57 ألف نسمة، أنها لا ترغب في أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة.