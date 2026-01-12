هاجم محتجون موالون لقوات سورية الديمقراطية «قسد»، مقر الأمم المتحدة في مدينة القامشلي، ردا على ما تزعمه بصمت المجتمع الدولي على العملية العسكرية التي نفذها الجيش السوري ضد مسلحيها داخل حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، والتي أسفرت عن إجلاء عناصرها ونقلهم إلى مناطق شمال شرقي سورية.



وحاول بعض عناصر قسد اقتحام المبنى بعد تحطيم كاميرات المراقبة ورشقه بالحجارة، ما تسبب بأضرار مادية في الأبواب والنوافذ، وفق ما نقلت وكالة «د ب أ».



وأعلن أحد موظفي الأمم المتحدة، مساء أمس (الأحد)، أن فريق الأمن الخاص بالمقر تواصل مع قوات الأسايش الكردية التي أرسلت دوريات وفرضت طوقاً أمنياً، وأبعدت المحتجين عن البناء، بحسب ما أفاد تلفزيون سورية. ولفت إلى أن الهجوم تسبب بعدم قدرة بعض الموظفين على الخروج أو الدخول للبناء خوفاً من تعرضهم لهجمات من قبل المحتجين.



وصادرت وحدات الأمن الداخلي في محافظة حلب شمال سورية، أمس مستودعات ضخمة تحتوي على كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة تعود لقوات قسد، خلال عمليات المسح الأمني الميدانية في حي الشيخ مقصود. وذكرت وزارة الداخلية أن المضبوطات شملت ألغاماً أرضية وعبوات ناسفة وصواريخ وقذائف وقنابل، إلى جانب كميات كبيرة ومتنوعة من الذخائر، ما يشكل تهديداً مباشراً للأمن العام وسلامة المواطنين في المنطقة، وفقاً لقناة الإخبارية السورية.



وأفادت وزارة الداخلية بأن الفرق الهندسية المختصة تمكنت من تفكيك عدد من المواد المتفجرة المجهزة للاستخدام في أعمال إرهابية، وذلك خلال عمليات المسح الأمني في حي الشيخ مقصود.



يذكر أن الاشتباكات التي اندلعت الثلاثاء الماضي بين القوات السورية وقسد في حيي الشيخ مقصود والأشرفية اللذين تقطنهما أغلبية كردية في حلب، كانت توقفت صباح أمس إثر اتفاق بوساطة دولية على خروج المقاتلين الأكراد من المدينة بعد تسليم أسلحتهم.



وتسببت المواجهات في مقتل 24 شخصا وإصابة 129 بجروح، وفق ما نقلت وكالة «سانا» الرسمية عن مدير الصحة في حلب.