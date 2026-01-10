أكد وكيل وزارة الأوقاف اليمنية الدكتور مختار الرباش، ان المؤتمر الجنوبي – الجنوبي المقرر انعقاده في الرياض، يعد محطة مفصلية من شأنها تحصين القضية الجنوبية من محاولات التوظيف الخارجي التي سعت خلال مراحل سابقة إلى استغلالها كأداة لتصفية حسابات إقليمية ودولية على حساب أمن استقرار اليمن.



وقال الرباش في تصريح لـ «عكاظ» إن انعقاد هذا المؤتمر بروح جامعة ومسؤولة سيعيد توجيه البوصلة نحو مصالح أبناء الجنوب، ويغلق المسارات التي غذّت الانقسام وأربكت المشهد السياسي والأمني، مثمناً حرص المملكة العربية السعودية على التعامل مع القضية الجنوبية ضمن إطارها السليم والصحيح حسب تطلعات أبنائها، وبما يراعي سيادة اليمن ضد التدخلات الخارجية، ويحفظ أمنها الوطني، ويصون في الوقت ذاته الأمن الخليجي والعربي من أي تداعيات أو مغامرات غير محسوبة.



وأشاد وكيل الوزارة بحكمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي في تقديم مقاربة سياسية هادئة جنّبت عدن الانزلاق إلى الصراع والفوضى، وحرص على حقن الدماء والحفاظ على الأمن والاستقرار في مرحلة بالغة الحساسية.