أكدت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز، أن بلادها ليست خاضعة للولايات المتحدة، بعد إطاحة واشنطن بسلفها نيكولاس مادورو في 3 يناير.

وقالت رودريغيز خلال مراسم تكريمية للضحايا الذين قتلوا خلال الهجوم الأمريكي على كاراكاس: «نحن لسنا تابعين ولا خاضعين»، مشددة على الولاء للرئيس نيكولاس مادورو.

وأضافت ديلسي رودريغيز: لم يستسلم أحد. هنا، كان هناك قتال من أجل هذا الوطن.

وكانت وزارة الداخلية الفنزويلية أقرت سابقاً، بإصابة الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس خلال الهجوم الأمريكي، ووقوع عشرات الضحايا، بينهم مدنيون.