لقي اتفاق تبادل الأسرى بين الأطراف اليمنية ارتياحاً وترحيباً قي أوساط المكونات السياسية والحزبية اليمنية والدول الداعمة للعملية السياسية والوسيطة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.



وكتب سفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن محمد سعيد آل جابر على حسابه في «إكس»: بتوجيهات ومتابعة القيادة في المملكة وبتوجيهات من وزير الدفاع، وبالتعاون مع الحكومة اليمنية، وبجهود كريمة ومساعٍ صادقة ومقدرة من سلطنة عمان، وقعت اتفاقية لتبادل المحتحزين في اليمن تحت إشراف مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي ستمكن كل المحتجزين من العودة إلى أسرهم.



ونوه آل جابر بجهود فريقي التفاوض من الطرفين الذين نجحوا في التفاهم والتوصل إلى هذا الاتفاق الذي يعالج قضية ذات بعد إنساني، ما يعزز من جهود التهدئة وبناء الثقة في اليمن.



بدوره، رحب المتحدث باسم المقاومة الوطنية صادق دويد بالاتفاق على المرحلة الجديدة من إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الذي توصل إليه الاجتماع العاشر للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاقية إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين برئاسة مشتركة بين مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر وذلك في العاصمة العمانية.



وشدد دويد على ضرورة الالتزام بمواعيد التنفيذ، مؤكداً أن هذه الخطوة المهمة دعت إليها المقاومة الوطنية وسعت بخطوات عملية للوصول إلى تنفيذها تخفيفاً لمعاناة الأسرى والمعتقلين وعائلاتهم.