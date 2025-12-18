قبيل اجتماع في باريس يحضره ممثلون عن السعودية والولايات المتحدة وفرنسا، ناقش قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، اليوم (الخميس)، مع رئيس أركان الجيش الفرنسي فابيان ماندون، البيئة الإستراتيجية والتحديات الأمنية في لبنان والمنطقة.



وكتب ماندون على منصة «X»: يحافظ الجيشان الفرنسي واللبناني على تعاون تاريخي يتجلى في مجالات التدريب والقدرات والتدريب المشترك، موضحاً أن وجود الجيش الفرنسي إلى جانب نظيره اللبناني يهدف إلى تحقيق هدف مشترك يتمثل في المساهمة في الحفاظ على الاستقرار والسلام الدائم، مع احترام سيادة لبنان.

قائدا الجيش اللبناني والفرنسي

ويأتي الاجتماع قبل أيام من انعقاد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني في العاصمة الفرنسية باريس يهدف إلى توفير تمويل للجيش ومهماته في حفظ الأمن.



ويناقش قائد الجيش اللبناني في فرنسا مهمات الجيش وضبط الحدود، ومكافحة الإرهاب، والحرب على المخدرات، ومهمات حفظ الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة، كما سيعرض تفاصيل إضافية بشأن المرحلة الأولى من خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح، والتي بدأت في منطقة جنوب الليطاني، مع التشديد على التزام الجيش بتنفيذ القرار 1701، واتفاق وقف الأعمال العدائية.



وكان دبلوماسيون غربيون قد أكدوا أن الولايات المتحدة وفرنسا ستجريان محادثات مع قائد الجيش اللبناني، اليوم، في باريس بهدف وضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق لتفعيل آلية لنزع سلاح «حزب الله».