في إطار مساعٍ أمريكية وأوروبية مكثفة لبحث سبل إنهاء حرب أوكرانيا، يلتقي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برلين، غداً الإثنين.

وتتركز المحادثات على وقف إطلاق النار وصياغة إطار لاتفاق سياسي، بالتوازي مع مشاورات تضم قادة أوروبيين، استعداداً لعقد قمة تستضيفها برلين لتعزيز التنسيق والدفع نحو تسوية دبلوماسية شاملة.



محادثات في برلين



وكان البيت الأبيض، أفاد أمس السبت، بأن ويتكوف سيلتقي زيلينسكي وقادة أوروبيين آخرين في برلين، في وقت تضغط فيه واشنطن لوضع خطة لإنهاء الحرب. ومن المقرر أن يسافر الموفد الأمريكي جاريد كوشنر برفقة ويتكوف إلى ألمانيا للمشاركة في محادثات تضم أوكرانيين وأوروبيين.



وتهدف محادثات برلين إلى مناقشة أحدث نسخة من خطة السلام الأوروبية الأوكرانية المكونة من 20 بنداً لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد أيام فقط من تسليم كييف نسختها المعدلة إلى واشنطن.



وذكرت مجلة «بوليتيكو» أن الخطة تقترح إنشاء «منطقة اقتصادية حرة» منزوعة السلاح في إقليم دونباس، يُسمح فيها بعمل مصالح تجارية أمريكية.



وتتمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في مصير الأراضي في شرق أوكرانيا، التي ترفض كييف التنازل عنها بعد السيطرة عليها من قِبَل موسكو.



الضمانات الأمنية



وحسب مصادر مطلة، فإنه بات من شبه المؤكد أن موسكو لن تتخلى عن منطقة دونباس شرق أوكرانيا في حال انتهت الحرب.



وأفاد زيلينسكي في فيديو مصور نشره على حساباته بمواقع التواصل في وقت متأخر ليل السبت، بأن برلين ستستضيف لقاءات عدة خلال الأيام القادمة. وقال إنه سيعقد اجتماعات مع ممثلي الرئيس الأمريكي ومع شركاء بلاده الأوروبيين، إضافة إلى العديد من القادة الآخرين من أجل وضع أسس للسلام والتوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الحرب.



واعتبر أن اللحظة الحالية توفر فرصة كبيرة، قائلاً: «سنعمل بنشاط وبشكل بناء قدر استطاعتنا في برلين هذه الأيام مع كل من يستطيع إنجاح الاتفاق».



وأوضح أن ممثلي قطاعي الدفاع والأمن الأوكرانيين سيعملون على تفاصيل الضمانات الأمنية لأوكرانيا، فيما سيواصل الوفد الأوكراني الحكومي مناقشاته مع الولايات المتحدة وأوروبا حول موضوع التنمية في أوكرانيا وتعافي البلاد.



ولفت الرئيس الأوكراني إلى أن المحادثات تتركز الآن حول الضمانات الأمنية، الشق الاقتصادي وإعادة الإعمار.



عين على دونباس



ويبقى العائق الأبرز أمام التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، في إمكانية تنازل كييف عن بعض الأراضي في الشرق الأوكراني، وتحديداً منطقة دونباس، وهو ما طرحته سابقاً إدارة ترمب. لكن زيلينسكي يجد صعوبة في تقبل هذا المطلب، رغم الضغوط الأمريكية، والإغراءات أيضاً بإقامة منطقة اقتصادية حرة فيها.



وشدد مستشار الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، على أن الشرطة الروسية والحرس الوطني سيبقيان في منطقة دونباس، وسيشرفان على هذه المنطقة الغنية بالصناعات، حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات. ما يؤكد طموح موسكو في الحفاظ على وجودها في دونباس بعد انتهاء الحرب، وهو ما ترفضه أوكرانيا حتى الآن.