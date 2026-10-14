قدّم أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، تعازيه إلى محافظ الأفلاج الدكتور أحمد بن سعيد العلم، في وفاة شقيقه بندر (رحمه الله)، سائلًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.