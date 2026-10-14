قدّم أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، تعازيه إلى محافظ الأفلاج الدكتور أحمد بن سعيد العلم، في وفاة شقيقه بندر (رحمه الله)، سائلًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
قدّم أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، تعازيه إلى محافظ الأفلاج الدكتور أحمد بن سعيد العلم، في وفاة شقيقه بندر (رحمه الله)، سائلًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
The Governor of Riyadh, Prince Faisal bin Bandar bin Abdulaziz, offered his condolences to the Governor of Al-Falaj, Dr. Ahmed bin Saeed Al-Alam, on the passing of his brother Bandar (may God have mercy on him), asking God to envelop the deceased in His vast mercy, grant him a place in His spacious gardens, and inspire his family with patience and solace.