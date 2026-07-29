استقبل أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في مكتبه، قائد قوة الأفواج الأمنية بالمنطقة العقيد علي بن صالح العماري، يرافقه عدد من منسوبي القوة.



وجرى خلال الاستقبال استعراض أبرز أعمال قوة الأفواج الأمنية بالمنطقة، والاطلاع على برامجها وأعمالها الميدانية، وما تحقق من جهود في تنفيذ مهامها.



ونوّه أمير منطقة نجران بما يحظى به القطاع الأمني من دعم واهتمام من القيادة، مؤكداً أهمية تعزيز الجاهزية، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية، بما يحقق التكامل في أداء المهام.



وفي ختام اللقاء، قلّد أمير نجران، الرائد الركن عبدالله بن جمعان العتيبي رتبته الجديدة، متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم الملك والوطن.