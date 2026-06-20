احتفت مدرسة البيسري الابتدائية والمتوسطة بعدد من منسوبيها المتقاعدين، وذلك خلال حفل أقامته تقديراً لما قدموه من جهود وعطاء طوال سنوات خدمتهم في الميدان التعليمي.



وشمل التكريم مدير المدرسة محمد حسن جوهري، ووكيل المدرسة إدريس عسيري، والمرشد الطلابي عبده محمد شنيمر، ورائد النشاط موسى عبده حكمي.



وتضمن الحفل عرضاً مرئياً استعرض مسيرة المحتفى بهم وإنجازاتهم، إلى جانب قصيدة شعرية عبّرت عن مشاعر الوفاء والتقدير لعطائهم. وفي ختام الحفل، قُدمت الهدايا والدروع التذكارية للمكرمين، وسط أجواء سادتها مشاعر الامتنان والتقدير من زملائهم ومنسوبي المدرسة.