أطلقت المديرية العامة لحرس الحدود معرض «وطن بلا مخالف» بأحد المجمعات في منطقة عسير، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بنظام أمن الحدود، والتعريف بواجبات أفراد المجتمع في الإبلاغ عن مخالفيه، بالتزامن مع حملة وزارة الداخلية «وطن بلا مخالف».



ويستمر المعرض حتى 6 يونيو 2026، متضمناً أركاناً توعوية وإرشادية تسلط الضوء على الأنظمة والتعليمات المتعلقة بأمن الحدود، والعقوبات المترتبة على تسهيل دخول المخالفين إلى المملكة أو نقلهم داخلها أو إيوائهم أو تقديم أي نوع من المساعدة أو الخدمات لهم.



ويأتي تنظيم المعرض في إطار الجهود الإعلامية والتوعوية التي تنفذها وزارة الداخلية ممثلة في قطاعاتها الأمنية، لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات، والإسهام في حفظ الأمن والاستقرار.



ودعت المديرية العامة لحرس الحدود المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن مخالفي نظام أمن الحدود عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والاتصال بالأرقام (994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.