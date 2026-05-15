نفّذ مكتب رابطة رواد الكشافة بمحافظة رابغ مبادرة «معاً لأثر مستدام» ضمن فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار «أثرك أخضر»، وذلك بمركز العماد للفروسية بمحافظة رابغ.

انطلقت الفعالية بتحية العلم والسلام الملكي وسط أجواء وطنية شهدت حضوراً مميزاً تجاوز 150 مشاركاً من الرواد والرائدات والكشافين والكشافات والمتطوعين والزوار من أهالي المحافظة وطلاب وطالبات المدارس.

وتضمّنت المبادرة أركاناً وفعاليات متنوعة عدة؛ هدفت إلى ترسيخ الوعي البيئي والمجتمعي، منها: ركن الاستدامة البيئية، ركن السلامة من الحريق، ركن الإسعافات الأولية، ركن المهارات الكشفية، الألعاب الحركية البيئية، ورش الأطفال وإعادة التدوير، زاوية التلوين للأطفال، وركن الضيافة والاستقبال.

وشهدت المبادرة تفاعلاً واسعاً من الأطفال والعائلات، إذ استمتع المشاركون بالأنشطة الكشفية والترفيهية والتعليمية في أجواء جمعت بين الفائدة والمرح والتعاون.

وقالت مديرة مكتب رواد الكشافة بمحافظة رابغ الرائدة الكشفية دعاء خالد عبدالمطلب: نفخر بما تحقق اليوم من تفاعل مجتمعي مميز، ونؤمن أن الاستثمار في وعي أبنائنا وبناتنا بالبيئة هو استثمار في مستقبل مستدام، شكراً لكل الشركاء والداعمين والمتطوعين الذين كانوا سبباً في إنجاح هذه المبادرة المباركة.

وأضاف مدير الشراكات والتسويق المجتمعي بمكتب رواد الكشافة بمحافظة رابغ الرائد الكشفي عصام عبيدالله الأحمدي، قائلاً: النجاح الذي شهدناه اليوم ثمرة تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية. نعمل في مكتب رواد رابغ على بناء شراكات فاعلة تترك أثراً حقيقياً يخدم البيئة والمجتمع، ونسعى أن تكون مبادرة اليوم بداية لمبادرات قادمة أكثر أثراً.

وقدّم مكتب رواد رابغ خالص الشكر والتقدير لشركاء النجاح والداعمين والرعاة.