برعاية أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وبحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالمنعم الشهري، أُقيم حفل تسليم دعم مالي لـ80 شاباً من المقبلين على الزواج من أبناء المنطقة، وذلك بدعم من الهيئة العامة للترفيه، ومشاركة عدد من الجهات الداعمة.



وشهد الحفل تقديم عرض مرئي تعريفي بالبرامج والجهود المبذولة لدعم الشباب، إلى جانب فقرات من الفلكلور الشعبي التي عكست الهوية الثقافية للمنطقة، قبل أن يُسلّم الدعم المالي للمستفيدين.



ويأتي هذا الدعم ضمن جهود متواصلة لتخفيف الأعباء المالية عن الشباب المقبلين على الزواج، وتعزيز الاستقرار الأسري، والإسهام في بناء أسر مستقرة تسهم في تنمية المجتمع، إلى جانب نشر ثقافة التيسير في الزواج والحد من المبالغة في التكاليف.



وعبّر المستفيدون عن شكرهم وامتنانهم لهذه المبادرة، مؤكدين أن لها أثراً إيجابياً في بداية حياتهم الأسرية.