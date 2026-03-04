أقام محمد عبدالحكيم السعدي، مساء أمس (الثلاثاء)، حفل سحور رمضاني في منزله بجدة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء ووجهاء المجتمع، وذلك في أجواء إيمانية واجتماعية جسدت روح الشهر الفضيل.



واستقبل السعدي ضيوفه مرحبًا ومقدّرًا تلبيتهم الدعوة، حيث تبادل الجميع التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتناولوا أطراف الحديث حول عدد من الموضوعات الاجتماعية والثقافية، في أجواء سادتها الألفة والمودة.



وتخلل اللقاء أحاديث ودية عن أهمية تعزيز صلة الرحم، وترسيخ قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، خاصة في هذا الشهر الكريم الذي تتجلى فيه معاني البذل والعطاء. كما عبّر الحضور عن شكرهم وتقديرهم لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدين بمثل هذه اللقاءات التي تسهم في توطيد العلاقات الاجتماعية وتعزيز التواصل بين مختلف الأطياف.



وفي ختام السحور، رفع الحضور أكفّ الدعاء بأن يتقبل الله من الجميع صالح الأعمال، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعيد شهر رمضان على الأمة الإسلامية أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة بالخير واليُمن والبركات.