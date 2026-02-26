شارك أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، مساء اليوم (الخميس)، قادةَ ومنسوبي القطاعات الأمنية بالمنطقة، إفطارهم الرمضاني في الميدان.



ونوّه أمير المنطقة بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في مختلف القطاعات الأمنية لخدمة دينهم ووطنهم، وبما يجدونه من دعمٍ ورعايةٍ من القيادة ومتابعة مستمرة من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لكل ما من شأنه تعزيز أمن الوطن والمواطن والمقيم، سائلاً الله أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والنماء في ظل القيادة.