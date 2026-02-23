تزامناً مع الاحتفاء بيوم التأسيس في 22 فبراير، انطلقت مساء أمس (الأحد) فعاليات مهرجان «أهلاً رمضان بالوجه زمان» في نسخته السادسة، الذي تنظمه بلدية محافظة الوجه في السوق الشعبي بحي البلد، بحضور محافظ الوجه محمد بن سلطان السبيعي، ورئيس بلدية المحافظة المهندس بدر العطوي، وعدد من المسؤولين ومديري الإدارات الحكومية، وجمعٍ غفير من الأهالي والزوار.



وشهدت الفعاليات أجواءً رمضانية نابضة بالحياة أعادت للأذهان ملامح رمضان في زمن الطيبين، من خلال الأركان التراثية والحرف اليدوية والمأكولات الشعبية والعروض الفلكلورية التي جسدت الموروث الثقافي والاجتماعي للمحافظة. كما تضمن المهرجان برامج ومسابقات تفاعلية موجهة للعائلات والأطفال، أسهمت في تعزيز روح الألفة والتلاقي بين أفراد المجتمع.