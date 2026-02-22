زار أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، يرافقه الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، عدداً من العلماء وأصحاب الفضيلة المشايخ؛ لتهنئتهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وشملت الزيارات مفوض الإفتاء بالقصيم وحائل الشيخ سامي الصقير، ورئيس محكمة الاستئناف بالقصيم الشيخ صالح المطرودي، وإمام جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة بريدة الشيخ عبدالله القرعاوي، والمشرف العام على لجنة الإصلاح المجتمعي الشيخ إبراهيم الحسني.



وأكد أمير منطقة القصيم أن شهر رمضان المبارك يمثّل مناسبةً عظيمةً لتعزيز قيم الإيمان والتراحم والتكافل، مشيراً إلى أن العلماء والمشايخ لهم دور رائد في توجيه المجتمع وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، ونشر الوعي الشرعي الذي يسهم في حفظ تماسك المجتمع واستقراره.



وسأل الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره وازدهاره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.