كرّم المستشار السابق فؤاد محمد حلمي، المستشارَ الاقتصادي الدكتور محمد سالم سرور الصبان، بمنحه درعاً تكريمية، في منزله بمحافظة جدة.
وجاء هذا التكريم تقديراً لإسهامات الدكتور الصبان وجهوده البارزة في المجال الاقتصادي.
Former advisor Fouad Mohammed Helmy honored the economic advisor Dr. Mohammed Salem Surour Al-Sabban by presenting him with an honorary shield at his home in Jeddah.
This honor came in appreciation of Dr. Al-Sabban's contributions and outstanding efforts in the economic field.