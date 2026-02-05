كرّم المستشار السابق فؤاد محمد حلمي، المستشارَ الاقتصادي الدكتور محمد سالم سرور الصبان، بمنحه درعاً تكريمية، في منزله بمحافظة جدة.



وجاء هذا التكريم تقديراً لإسهامات الدكتور الصبان وجهوده البارزة في المجال الاقتصادي.