احتفل محمد بن عودة الحجيري بزواج نجله المهندس سليمان من ابنة العميد إبراهيم بن محمد موسى القاضي، في إحدى قاعات الأفراح بمدينة الرياض، وسط حضور الأهل والأقارب، الذين قدموا التهاني والتبريكات، متمنين للعروسين حياة زوجية سعيدة.
Mohammed bin Awda Al-Hujairi celebrated the marriage of his son, engineer Suleiman, to the daughter of Colonel Ibrahim bin Mohammed Mousa Al-Qadi, in one of the wedding halls in Riyadh, amidst the presence of family and relatives, who offered their congratulations and best wishes, wishing the newlyweds a happy married life.