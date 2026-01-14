احتفل محمد بن عودة الحجيري بزواج نجله المهندس سليمان من ابنة العميد إبراهيم بن محمد موسى القاضي، في إحدى قاعات الأفراح بمدينة الرياض، وسط حضور الأهل والأقارب، الذين قدموا التهاني والتبريكات، متمنين للعروسين حياة زوجية سعيدة.