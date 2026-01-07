ووري جثمان سلوى عباس غزاوي الثرى في مقبرة المعلاة بمكة المكرمة، بعد أداء الصلاة عليها في المسجد الحرام، وسط حضور كثيف من الأقارب والإعلاميين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء، فيما ضجّت منصات التواصل الاجتماعي بالدعوات لها بالمغفرة والرحمة.

ورحلت غزاوي بعد صراع مع المرض الذي ألمّ بها في الفترة الأخيرة، ورغم تلقيها الرعاية الطبية اللازمة، كانت مشيئة الله أسرع، لتترك إرثاً من الأخلاق والسمعة الحسنة.

وتعد الراحلة ابنة الإعلامي والدبلوماسي الراحل عباس غزاوي، أحد أبرز مؤسسي الإذاعة والتلفزيون في المملكة، الذي شغل مناصب دبلوماسية مرموقة عدة خلال مسيرته، ما جعل اسم العائلة مرتبطاً بتاريخ طويل من العطاء الإعلامي والدبلوماسي.

وتستقبل أسرة الراحلة المعزين في منزلها، وسط تعاطف واسع من الزملاء والأقارب، الذين عبّروا عن تقديرهم لذكرى سلوى غزاوي الحسنة.