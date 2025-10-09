مناقشة الأسرى

مشاورات وموسعة

تواصلت المشاورات بين إسرائيل وحركة حماس في شرم الشيخ بمصر وبمشاركة الوسطاء (قطر ومصر والولايات المتحدة) اليوم (الخميس)، لبحث بعض التفاصيل النهائية.ورغم أن هيئة السجون الإسرائيلية أكدت أنها لم تتلق بعد أسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم، إلا أن متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أكد أن القيادي في حركة فتح، مروان البرغوثي لن يكون ضمن المفرج عنهم.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية قولها إن جثتي زعيم حماس السابق يحيى السنوار وشقيقه محمد الذي قتل في مايو الماضي، لن تشملهما صفقة التبادل.وطالبت حركة حماس بالإفراج عن البرغوثي، في إطار المباحثات غير المباشرة مع إسرائيل حول قائمة المعتقلين الفلسطينيين الذين تريد مبادلتهم بالرهائن الإسرائيليين، وبحسب قناة القاهرة الإخبارية فإن مصر بدأت مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية وفق اتفاق التبادل.وأشارت إلى أن القوائم تضم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وحسن سلامة وعباس السيد وآخرين.من جهة أخرى، أكد عضو المكتب السياسي في حماس حسام بدران، أن الحركة تعاملت مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من منطلق وطني فلسطيني شامل، ما يؤكد ضرورة وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة كل التحديات.وقال بدران: إنه منذ إعلان خطة ترمب، تواصلت الحركة مع الفصائل وبيّنت المخاطر وضرورة العمل الوطني المشترك للوصول إلى موقف فلسطيني موحد، لافتاً إلى أنها أجرت لقاءات واتصالات وتبادلت رسائل مع القيادات والنخب المستقلة على مدار الأيام الماضية لتوحيد الرد الوطني.وأشار إلى أن الرد النهائي الذي قدمته الحركة كان ثمرة مشاورات موسعة بعد أن استمر العمل فيها على نفس النهج خلال المفاوضات في شرم الشيخ، مع متابعة جميع الاتصالات لضمان موقف موحد.وشدد بدران على ضرورة إجراء حوار لبحث التفاصيل المتعلقة بالاتفاق كافة وخطة المستقبل، لضمان توافق الجميع على الخطوات والمراحل القادمة، موضحاً أن أي قرار فلسطيني يجب أن يعبر عن وحدة الموقف، ويشمل جميع الفصائل والنخب والشعب الفلسطيني.