تعذيب المتظاهرين السوريين

معاملة قاسية وإهانات

ألقت السلطات الألمانية، اليوم (الثلاثاء)، القبض على قيادي في مليشيا نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وذلك بعد أن أمر الادعاء العام بالقبض عليه.وألقت عناصر من المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية القبض على المتهم في العاصمة برلين، بمساندة شرطة المدينة، ومن المقرر نقله، (الأربعاء)، إلى كارلسروه لعرضه على قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية العليا، الذي سيبت في مسألة حبسه احتياطياً.وأوضح الادعاء العام أن الرجل يعتقد أنه قام في عام 2011 بالاعتداء بالضرب المبرح على المتظاهرين في مدينة حلب شمال سورية، موضحاً أنه وجه له تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على شكل تعذيب وقتل وحرمان من الحرية.وأشارت التحقيقات إلى أنه يُشتبه بأن المتهم وأفراد المليشيا التابعة له قاموا في ثماني مناسبات مختلفة، عقب صلاة الجمعة، بالاعتداء بشكل وحشي على مدنيين مستخدمين العصي المعدنية والأنابيب الحديدية وأدوات مشابهة، في محاولة لتفريق المظاهرات أو منعها، كما تم استخدام أجهزة صعق كهربائي، مبيناً أن إحدى هذه الحالات التي وقعت أمام مسجد، تسبب أفراد الميليشيا في إحداث إصابات بالغة لأحد المتظاهرين أدت إلى وفاته بعد وقت قصير.ولفت الادعاء إلى أن المتهمين قاموا بتسليم بعض المتظاهرين إلى الشرطة أو أجهزة الاستخبارات، وتعرض الضحايا هناك أيضاً لسوء معاملة قاسية وإهانات.