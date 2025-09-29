رهن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عودة الحوار والتفاوض بين إيران والقوى الغربية برفع العقوبات المفروضة على بلاده.وقال بزشكيان في مقابلة مع قناة «إن بي سي» الأمريكية، نقلتها وكالة تسنيم الدولية للأنباء: «لقد أعلنّا أننا بأي حال من الأحوال لا نسعى وراء صنع السلاح النووي... يريدون أن يقولوا للعالم إننا نتجه نحو السلاح النووي؛ هذا خطأ تماماً. نحن مستعدون لأي نوع من التحقق في هذا الصدد».وعما إذا كانت إيران ستسمح لجميع مفتشي الأمم المتحدة بزيارة كل المنشآت النووية التي تم قصفها، أفاد الرئيس الإيراني بأن هذه الأمور طُرحت في الحوارات، وكان من المقرر أن يُوقف تنفيذ (آلية الزناد)، لكي يستطيعوا أن يأتوا للزيارة، معتبراً أن المشكلة أنهم لم يقبلوا ذلك الحوار، ويريدون أن يستمروا بالمسار نحو (آلية الزناد).وبالإشارة إلى طلب الأوروبيين من إيران التفاوض مع الولايات المتحدة، وعما إذا كان قد تم القيام بأي مفاوضات أو حديث مع الأمريكيين، قال بزشكيان: «كان من المقرر أن يجلس وزير خارجيتنا مع الأمريكيين، لكن قبل ذلك، كانوا قد وضعوا شرطاً بأن نقبل أولاً شروطهم قبل بدء الحوار. عندما يُشترط علينا مسبقاً قبول ما يقولونه، فإن الحوار يفقد معناه، ولهذا السبب لم يُجرَ أي تفاوض».وأضاف: «نحن في إيران مستعدون لاستقبال الاستثمارات الأمريكية ورفع العقوبات، وعندها يمكننا الجلوس للتفاوض».وحول ما إذا كانت إيران تعلن صراحة التوقف عن أي تخصيب إضافي لليورانيوم وأي خطوات نحو صناعة السلاح النووي من أجل التفاوض مع الولايات المتحدة، رد الرئيس الإيراني بقوله: «بالتأكيد، هذا ما سنفعله. نحن لا ننوي التوجه نحو السلاح النووي، وعندما نقول ذلك، فهذا يعني أننا مستعدون للتعاون وفق جميع الأطر الدولية لإجراء التحقق».