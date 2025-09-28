«البرلمان العربي» يثمن مبادرة إسبانيا لدعم السلطة الفلسطينية

ثمّن البرلمان العربي قرار دولة إسبانيا بتشكيل تحالف دولي لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية ماليا، في ظل استمرار احتجاز كيان الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة المخصصة للسلطة. واعتبر البرلمان أن هذه الخطوة الإستراتيجية تمثل مظلة دعم دولية لحقوق الشعب الفلسطيني، وتعزز صمود مؤسسات الدولة الفلسطينية في مواجهة ممارسات الاحتلال.

اعترافات دولية متصاعدة بفلسطين

ورحّب البرلمان العربي بقرار جمهورية سان مارينو الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، واصفا إياه بالقرار التاريخي الذي يضيف زخما لمسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة. كما دعا رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، المجتمع الدولي إلى البناء على هذه الخطوات عبر الإسراع بالاعتراف الشامل بفلسطين، وحثّ الدول الأوروبية التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد على انتهاج هذا المسار العادل.

تحولات دبلوماسية لافتة

وشهد سبتمبر موجة غير مسبوقة من الاعترافات بفلسطين كدولة، رفعت عدد الدول المؤيدة إلى نحو 160 من أصل 193 عضوا في الأمم المتحدة، ما يعكس تحولا في المواقف الأوروبية والغربية تجاه النزاع الفلسطيني–الإسرائيلي، خصوصا مع استمرار الحرب في غزة منذ أكتوبر 2023 التي أودت بحياة أكثر من 66 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في غزة. وجاء اعتراف سان مارينو خلال الدورة 80 للجمعية العامة، متزامنا مع خطوات مشابهة من بريطانيا وكندا وأستراليا ودول أوروبية أخرى، كرد فعل على تصاعد الاستيطان الإسرائيلي وتدمير غزة.