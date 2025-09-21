أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم (الأحد)، أنه سيناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مستقبل العلاقة بين البلدين، مشيداً بالخطوات التي اتخذها نظيره الأمريكي.وشدد الشرع في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»، عقب وصوله إلى نيويورك، على ضرورة استعادة العلاقات الأمريكية - السورية بشكل جيد ومباشر، مبيناً أن العالم خذل سورية في الماضي، لكن اليوم بإمكان الجميع المساعدة برفع العقوبات.وشدد الشرع على العمل لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.وكان المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية السورية أعلن أن الرئيس أحمد الشرع توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في دورتها الثمانين، مبينة أنه غادر برفقة وفد دبلوماسي رفيع المستوى.وذكرت وكالة الأنباء السورية أن الشرع سيكون أول رئيس سوري يتحدث من على منبر الأمم المتحدة منذ حرب يونيو 1967 مع إسرائيل.