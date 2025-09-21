يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، غدًا (الإثنين)، اجتماعًا لمناقشة انتهاك روسيا المزعوم للأجواء الإستونية نهاية الأسبوع الماضي، وسط تصاعد الغضب في الغرب إزاء اقتحام موسكو الجديد لأجواء الناتو.

نفي روسي وتأكيد إستوني

ونفى الكرملين أن تكون طائراته المقاتلة قد انتهكت الأجواء الإستونية يوم الجمعة الماضية، لكن إستونيا، العضو في حلف الناتو، أكدت أن ثلاث طائرات روسية من طراز ميغ-31 ظلت في أجوائها لمدة 12 دقيقة.

تأتي هذه الحادثة بعد اقتحام ما لا يقل عن 20 طائرة روسية دون طيار للأجواء البولندية في وقت سابق هذا الشهر، إذ أسقطت أصول عسكرية تابعة للناتو بعض هذه الطائرات، في سابقة هي الأولى في تاريخ الحلف الأطلسي التي يتم فيها استهداف أهداف معادية في الأجواء الأوروبية.

أول اجتماع طارئ بطلب إستونيا

يُعقد اجتماع مجلس الأمن بالتزامن مع انطلاق الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة في نيويورك، إذ تُعد انتهاكات روسيا المزعومة للأجواء الأوروبية وتصاعد التوترات بين روسيا والناتو من القضايا الرئيسية للنقاش، كما أفادت وسائل إعلام إستونية أن هذا سيكون الاجتماع الطارئ الأول الذي تطلبه إستونيا من مجلس الأمن.

وقال مارغوس تساخكنا وزير الخارجية الإستوني في بيان له: «في 19 سبتمبر، دخلت ثلاث طائرات مقاتلة روسية مسلحة الأجواء الإستونية لمدة 12 دقيقة، منتهكة السيادة الإقليمية لإستونيا وخرق ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها».

وأضاف: «إن انتهاك روسيا العلني لأجوائنا يقوض المبادئ الأساسية لأمن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛ لذا من الضروري معالجة هذه الأفعال، خصوصاً عندما يرتكبها عضو دائم في مجلس الأمن».

الفيتو الروسي

يذكر أن روسيا، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، هي عضو دائم في مجلس الأمن وتملك حق النقض (الفيتو) لمنع أي إجراءات كبيرة.

ونفت وزارة الدفاع الروسية الانتهاك، موضحة في بيان نقلته وسائل إعلام روسية رسمية أن الطائرات الثلاث كانت في رحلة مجدولة من كاريليا إلى مطار في كالينينغراد، وأنها تمت بما يتفق بدقة مع قواعد المجال الجوي الدولي، دون انتهاك حدود دول أخرى.

وأضافت أن مسار الطائرات مر عبر مياه البلطيق المحايدة، على بُعد أكثر من ثلاثة كيلومترات من جزيرة فايندلو الإستونية.

غضب الناتو

وأثارت الحادثة غضبًا واسعًا داخل الناتو، إذ أصدرت البعثة الأمريكية لدى الحلف بيانًا يوم السبت الماضي، أدانت فيه بشدة الانتهاك الروسي، وتعهدت بحماية أراضي الحلف.

وجاء في منشور على منصة «X»: «ندين بقوة انتهاك روسيا للأجواء الإستونية، ونقف بحزم مع حلفائنا الإستونيين، وسنحمي أراضي الناتو بحزم».