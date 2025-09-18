صفقات ترمب

تبادل جثث

هجمات متبادلة

فيما أعلنت أوكرانيا، استعادة ألف جثمان إضافي من روسيا تعود إلى جنود أوكرانيين قتلوا خلال المعارك، وذلك بعد عمليات تبادل مماثل في الأشهر الأخيرة، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الخميس)، أن بلاده تريد الحفاظ على الحوار مع الولايات المتحدة عبر جميع القنوات.وأوضح أن روسيا تلمس رغبة متبادلة من جانب واشنطن، مشدداً بالقول: «نريد الحفاظ على الحوار الذي أقيم بين رئيسينا، وبين وزيري خارجيتينا، من خلال قنوات أخرى، بين مساعدي الأمن القومي والممثلين الخاصين للرئيسين، ونحن نرى نفس الرغبة من الجانب الأمريكي».وقال لافروف: ترمب لا يراوغ، ولا يخفي أفكاره، إنه يركز على النتائج، على ما يسميها «صفقات» بالمعنى الأوسع للكلمة، متهماً ما وصفه بـ«الدولة العمقية» بإعاقة ترمب.وأشار إلى أن موسكو تعتبر بدء الرئيس ترمب، عقب لقائه الرئيس بوتين في ألاسكا، بالدعوة ليس فقط إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، بل إلى تسوية طويلة الأمد ومستدامة، خطوة مهمة.من جهة أخرى، قال المركز الحكومي الأوكراني لأسرى الحرب، إن «ألف جثة تعود بحسب الجانب الروسي إلى عسكريين أوكرانيين، تمت إعادتها إلى أوكرانيا».بدورها، نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن مصدر مطلع قوله، إن روسيا سلمت أوكرانيا ألف جثة أخرى لجنود أوكرانيين سقطوا في المعارك، بينما سلم الجانب الأوكراني بالمقابل 24 جثة لموسكو.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن حصيلة عملياتها العسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية، على كافة محاور القتال المختلفة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وقالت إنها استهدفت القوات الأوكرانية في 142 منطقة، وتحييد نحو 1395 جندياً أوكرانياً، فضلاً عن اعتراض 106 طائرات مسيرة.وقالت روسيا إن هجوماً وقع على منطقة باشكورتوستان الروسية المجاورة.وقال حاكم منطقة باشكورتوستان إن مصنعاً كيمياوياً تابعاً لشركة «غازبروم» الروسية الحكومية في مدينة سالافات قد تعرض لهجوم بطائرتين مسيرتين.بالمقابل، قال الجيش الأوكراني إن مصفاة النفط المحلية في فولغوغراد تعرضت للقصف، ولم يعلن عن الأضرار التي لحقت بالمصفاة.