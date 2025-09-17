جرائم حرب

كارثة صحية

دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، اليوم (الأربعاء)، التوغل الوحشي الذي تنفذه القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، وما رافقه من جرائم مروعة بحق الشعب الفلسطيني.وقال البديوي، في بيان، إن العمليات الإسرائيلية تعكس العقلية العدوانية لقوات الاحتلال، وتمثل تحدياً صارخاً للمجتمع الدولي بكافة دوله ومؤسساته، مؤكداً أن هذه الجرائم المتكررة تمثل سياسة ممنهجة لإبادة وتهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ونسف كل فرص السلام.واعتبر البديوي ما جري في غزة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا يمكن تبريرها أو السكوت عنها، محذراً من أن صمت وتقاعس المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته يشجع إسرائيل على التمادي في ممارساتها.ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى تحرك دولي فوري وفاعل لوقف هذه الانتهاكات وفرض المساءلة على مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.و توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق في قطاع غزة، في إطار عملية «عربات جدعون»، كما أقر بقصف غزة بأكثر من 150 غارة خلال اليومين الماضيين.بدورها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال يُفشل بشكل متعمد محاولات منظمة الصحة العالمية إدخال الوقود إلى مستشفيات محافظة غزة، مبينة أن منع الاحتلال توريد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات يعني توقف الخدمة الصحية كلياً، مشيرة إلى أن أزمة الوقود تهدد بتوقف محطة الأكسجين المركزية وسيارات الإسعاف، وهذه كارثة صحية وإنسانية خطيرة.