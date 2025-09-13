رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كاسحة لمشروع قرار يؤيد «إعلان نيويورك» الصادر في يوليو الماضي بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

تصويت كاسح لصالح القرار

وأوضح أبو الغيط في بيان له أن التصويت الكاسح لصالح القرار يعكس إجماعًا دوليًا متزايدًا حول ضرورة تنفيذ حل الدولتين.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية أن تبني الجمعية العامة لهذا القرار يُعزز من مخرجات مؤتمر تنفيذ حل الدولتين، ويزيد من الزخم العالمي حوله، لا سيما في ضوء اعتزام عدد من الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الأيام القادمة، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر على مستوى القمة في ٢٢ سبتمبر الجاري.