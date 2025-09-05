عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس (الخميس)، مباحثات في العاصمة القطرية الدوحة مع مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس بشأن البرنامج النووي، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية اليوم (الجمعة)، مؤكدة أن الطرفين اتفقا على مواصلة المشاورات خلال الأسابيع القادمة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» عن عراقجي قوله: «طهران ملتزمة بمسار الدبلوماسية»، مؤكداً أن بلاده جادة في هذا الموقف وستواصل التمسك به.

وأضافت الوكالة أن المباحثات تناولت آخر المستجدات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، خصوصاً في ظل الخطوة التي اتخذتها الترويكا الأوروبية لإعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الملغاة، إلى جانب استعراض مسار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي سياق آخر، يلتقي مسؤولون إيرانيون مع وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، في العاصمة النمساوية فيينا لمناقشة مستقبل التعاون بين الجانبين.

وقال ممثل إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، رضا نجفي، لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إن اللقاء سيناقش تحديد «صيغة جديدة للتعاون»، موضحاً أن «المحادثات ستُجرى على مستوى الخبراء».

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، قد كشف قبل أيام عن عقد اجتماعين مع ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن يُعقد اجتماع ثالث خلال الفترة القادمة.

وشددت طهران في هذا السياق على أن أي عمليات تفتيش مستقبلية ستتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.