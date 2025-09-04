أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم (الخميس) أن الاعتداءات الإسرائيلية على مدن وقرى الجنوب مستمرة، وتستهدف سكاناً آمنين ومنازل ومنشآت مدنية، ما يتسبب يومياً في سقوط قتلى وجرحى.

وندد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بالهجمات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، وكتب على حسابه في منصة «إكس»: «الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية على لبنان تشكل انتهاكاً صارخاً لإعلان وقف العمليات العدائية، وللقرار 1701، ولمبادئ القانون الدولي وأحكامه، مضيفاً أن مصداقية المجتمع الدولي على المحك، وعلينا التحرك الفوري لإلزام إسرائيل بوقف هذه الاعتداءات واحترام سيادة لبنان وسلامة أبنائه».

وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام ذكرت اليوم أن ثلاثة لبنانيين قُتلوا في غارات متفرقة، فيما توغلت قوة إسرائيلية في سفح جبل الباط ونسفت منزلاً يبعد مئات الأمتار عن موقع جل الدير. كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تمشيط من موقع رويسات العلم باتجاه كفرشوبا، وسط تحليق كثيف للطائرات المسيّرة الاستطلاعية فوق الضاحية الجنوبية وبعض القرى الجنوبية، ولا تزال تحتل خمس تلال في الجنوب، في مخالفة واضحة للاتفاق.

من جهة أخرى، دان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداء الإسرائيلي على القوات الدولية قرب بلدة مروحين، وذلك في اتصال هاتفي مع قائد «اليونيفيل»، بحسب بيان الرئاسة اللبنانية، التي أكدت أن الرئيس اتهم إسرائيل بمواصلة تحدي إرادة المجتمع الدولي الذي دعا قبل أيام إلى وقف الأعمال العدائية ضد لبنان.

وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) قد اتهمت أمس الطائرات الإسرائيلية المسيّرة بإسقاط أربع قنابل يدوية بالقرب من قوات حفظ السلام (الثلاثاء)، أثناء عملها على إزالة الحواجز التي تعيق الوصول إلى موقع تابع للأمم المتحدة قرب الخط الأزرق.