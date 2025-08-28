رحّب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم (الخميس)، بإعلان الترويكا تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات على إيران، مؤكداً أن الترويكا الأوروبية قدّمت مثالاً واضحاً على عدم التزام طهران بتعهداتها النووية.

وقال روبيو: «إن استمرار إيران في عدم الامتثال الجوهري لالتزاماتها النووية يشكّل أساساً قوياً لتفعيل آلية سناب باك»، مضيفاً أنه سيعمل خلال الأسابيع القادمة مع الترويكا وبقية أعضاء مجلس الأمن الدولي على إتمام إعادة فرض العقوبات والقيود الدولية على إيران بنجاح.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تظل منفتحة على الانخراط المباشر مع إيران دعماً لحل سلمي ودائم للقضية النووية، معتبراً أن تفعيل آلية سناب باك لا يتعارض مع الاستعدادات الجادة للدبلوماسية، بل يعززها.

في السياق نفسه، أفاد دبلوماسيون بأن روسيا والصين وضعتا اليوم اللمسات الأخيرة على مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يمدد الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 لمدة ستة أشهر، ويحث جميع الأطراف على استئناف المفاوضات فوراً.

وقال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي: «لا ينبغي لمجلس الأمن أن يتخذ أي إجراء بشأن الخطوة التي اتخذتها مجموعة الدول الأوروبية الثلاث فرنسا وبريطانيا وألمانيا لتفعيل عملية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران»، مؤكداً أنها لا تنطوي على أي تأثير قانوني.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع نظرائه الفرنسي والبريطاني والألماني، إن طهران سترد على قرار الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بشكل «مناسب»، واصفاً الخطوة بأنها «غير قانونية وغير مبررة» وتهدف إلى حماية مصالح تلك الدول الوطنية.

وأعرب عراقجي عن أمله في أن تعمد الدول الأوروبية الثلاث إلى تصحيح هذا القرار الخاطئ عبر فهم الحقائق القائمة خلال الأيام القادمة.