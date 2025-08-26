أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم (الثلاثاء)، أن السفير الإيراني أحمد صادقي، بات شخصا غير مرغوب، وسحبت سفيرها من طهران، وعلقت عمليات سفارتها، متهمة إيران بالوقوف خلف هجومين «معاديين للسامية» في ملبورن وسيدني. وأعلنت أنها ستعمل على تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، فيما قالت طهران إنها تدرس الرد.وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في مؤتمر صحفي أن أستراليا منحت السفير الإيراني و3 دبلوماسيين إيرانيين آخرين مهلة 7 أيام لمغادرة البلاد.وأوضحت أن هذه هي المرة الأولى التي تطرد فيها أستراليا سفيرا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.فيما كشف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز أن أجهزة الاستخبارات توصلت إلى «نتيجة مقلقة للغاية» مفادها بأن إيران دبرت هجومين على الأقل «معاديين للسامية».وقال في مؤتمر صحفي إن طهران تقف خلف حريق متعمد استهدف مقهى لويس كونتيننتال المتخصص بتقديم أطعمة حلال لليهود (كوشير) في ضاحية بونداي بسيدني في أكتوبر 2024.وأضاف أن الاستخبارات خلصت إلى أن إيران تقف أيضا خلف حريق متعمد استهدف كنيس أداس إسرائيل في ملبورن في ديسمبر 2024، ولم يتسبب أي من الهجومين بخسائر بشرية. ووصف الهجومين بأنهما «أعمال عدوانية استثنائية وخطيرة دبرتها دولة أجنبية على الأراضي الأسترالية». وأكد أن الهجومين كانا محاولتين لتقويض التماسك الاجتماعي وزرع الفتنة في المجتمع الأسترالي. وهذا غير مقبول على الإطلاق. وتوقع ألبانيز أن تكون إيران خلف هجمات أخرى «معادية للسامية» وقعت في أستراليا، مؤكدا أن بلاده ستباشر الإجراءات اللازمة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية». وأعلن رئيس الوزراء أن الدبلوماسيين الأستراليين المعتمدين في إيران أصبحوا جميعا «بأمان في بلد ثالث»، لم يحدده.بدوره، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن طهران تدرس الرد على قرار أستراليا بطرد السفير، مؤكدا أن أي تصرف غير لائق على المستوى الدبلوماسي سيقابَل برد مماثل.واعتبر أن القرار أتى «متأثرا بشؤون كانبرا الداخلية»، لافتا إلى المظاهرات التي تطالب أستراليا باتخاذ موقف ضد حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.ورفض بقائي في مؤتمر صحفي أسبوعي، الاتهامات الأسترالية، وقال إن «الاتهامات الموجهة ضدنا مرفوضة تماما، فمفهوم معاداة السامية لا وجود له في ديننا، وهو مصطلح صاغه الغرب، وعليهم هم أن يتحملوا مسؤولية ماضيهم التاريخي»، وفق تعبيره.