اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تستضيف جنيف قمة سلام بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلوديمير زيلينسكي.وقال ماكرون، إن من المفترض أن تكون الدولة التي تحتضن هذا اللقاء محايدة، وفق ما نقلت عنه وكالة فرانس برس، اليوم (الثلاثاء)، مقترحاً أن تحتضن مدينة جنيف في سويسرا اللقاء المزمع. وأفاد بأن الدول الأوروبية ستبدأ اليوم في العمل على الضمانات الأمنية. وأكد الرئيس الفرنسي أن الأوروبيين سيبذلون قصارى جهدهم من أجل عقد اللقاء الروسي الأوكراني خلال الأيام أو ربما الأسابيع القليلة القادمة.واعتبر ماكرون أن الأيام الـ15 القادمة حاسمة للغاية. وقال: بالنسبة لنا، من المهم جدّاً إتمام العمل مع الأمريكيين، وتأكيد الضمانات الأمنية.وألمحت مصادر سياسية إلى إمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي خلال أسبوعين. في حين لم يصدر أي موقف من قبل الكرملين بشأن هذا الاجتماع. وكشف زيلينسكي استعداده للجلوس مع بوتين، ومناقشة وقف الحرب، ومسألة الأراضي.واحتضن البيت الأبيض مساء أمس، اجتماعاً ضم إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قادة الدول الأوروبية والرئيس الأوكراني. ووصف المشاركون القمة بالإيجابية والمهمة، وتوافقوا على ضرورة تقديم ضمانات إلى أوكرانيا من أجل حماية حدودها وسيادتها.