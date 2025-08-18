استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء اليوم (الإثنين)، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، وعقد اجتماعاً معه، قدّم خلاله زيلينسكي ورقة يعتقد أنها رؤيته للحل.

وقال ترمب للصحفيين: سنعقد اجتماعاً مهماً مع زيلينسكي وقادة أوروبا، ونريد سلاماً بين روسيا وأوكرانيا يدوم لفترة طويلة.

وأشار إلى أن بوتين وزيلينسكي يريدان إنهاء الحرب، رافضاً الإفصاح عن أي تفاصيل بخصوص الضمانات الأمنية قائلاً: لا تفاصيل الآن بشأن الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا، لكنه قال إنه سيبحثها مع الأوروبيين.

وأضاف: «لم نبحث مع بوتين الضمانات الأمنية، لكننا سنبحثها اليوم»، لافتاً إلى أنه يمكنه التوصل لاتفاق بتجميد القتال في أوكرانيا.

وأوضح ترمب أنه يريد الازدهار لشعب أوكرانيا، متوقعاً الخروج بنتائج إيجابية من اجتماعه اليوم.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة ستكون ضالعة في أمن أوكرانيا مستقبلاً، موضحاً أنه سيعمل مع أوكرانيا والجميع لضمان سلام دائم.

ودافع ترمب عن حضور بوتين إلى واشنطن قائلاً: «قدوم بوتين إلى أمريكا ليست هزيمة له» وجدّد ترمب رغبته بعقد قمة ثلاثية مع بوتين وزيلينسكي إذا سار كل شيء على ما يرام، مبيناً أنه سيعمل مع روسيا وأوكرانيا، وسيكون هناك كثير من الدعم بشأن الأمن وضمان سلام دائم.

وتابع ترمب: «ما كنت سأسمح باندلاع الحرب في أوكرانيا لو كنت رئيساً»، مبيناً أن السلام سيكون دائماً والعالم سيكون سعيداً به.

واختتم حديثه بالقول: «أوكرانيا لن تكون في الناتو».

بدوره، أعرب زيلينسكي في حديثه للصحفيين، عن شكره لترمب على جهوده لإنهاء الحرب، موضحاً انه حتى هذه اللحظة روسيا لا تزال تواصل هجماتها.

وأشار إلى أنه يتطلع للتوصل لسبيل دبلوماسي لإنهاء الحرب، موضحاً أنه مستعد للمشاركة في اجتماع ثلاثي مع ترمب وبوتين.

وشدّد زيلينسكي بالقول: من المهم توفير الضمانات الأمنية لمنع اندلاع الحرب مجدداً.