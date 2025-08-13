حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أمس (الثلاثاء) من خطورة استمرار تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، داعياً مختلف الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر السلاح، خصوصاً بعد ضبط شحنة أسلحة قبالة البحر الأحمر.

وأوضح المبعوث الأممي في إحاطته لمجلس الأمن الدولي الذي عقد اجتماعه الدوري لمناقشة الوضع في اليمن أمس، أن الهجمات على السفن المدنية والضربات الصاروخية المتبادلة بين اليمن وإسرائيل مدمرة لموانئ الساحل الغربي للبلاد والبنية التحتية، مشيراً إلى أن الاضطرابات الإقليمية ما تزال تقوّض فرص إحلال السلام والاستقرار في البلاد.

وندد غروندبرغ بتأخر ترحيل بعض أفراد طاقم سفينة «إم في إترنيتي سي» الناجين، داعياً الحوثيين إلى تسهيل عودتهم الفورية.

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة اتخاذ تدابير استباقية وبراغماتية تمهّد الطريق للتسوية السياسية، مؤكداً التزامه بالاوليات الثلاث المتمثلة بدعم خفض التصعيد على خطوط المواجهة، وإرساء مسار للمحادثات وفق خارطة الطريق، وتعزيز التعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية لاستقرار اليمن.

وأشار غروندبرغ إلى أن التوصل إلى حل مستدام في اليمن ليس ممكناً فحسب، بل ضرورة ملحّة، معرباً عن قلقه البالغ إزاء الهجوم الحوثي الكبير في جبهة علب بمحافظة صعدة، أقصى شمال البلاد، وتعزيز الحوثيين مواقعهم قرب مدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر.

وشدد على الدور المحوري للجنة التنسيق العسكري التي ترعاها الأمم المتحدة في التحضير لوقف شامل لإطلاق النار.

وأشاد المبعوث الاممي بجهود الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني المبذولة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، والخطوات الأخيرة التي أسهمت في استقرار صرف العملات واسعار السلع الأساسية، محذراً الحوثيين من استمرار التصعيد والتشرذم الاقتصادي الذي ينهك الأسر اليمنية ويكبّل القطاع الخاص.

وقال غروندبرغ إنه قلق من قرارات أحادية وتصعيدية تهدد تعميق الانقسامات بين مؤسسات الدولة، ومن بينها إصدار الحوثيين عملات جديدة من فئة 50 ريالاً و200 ريال، ما يفاقم تجزئة الريال اليمني ويعقّد جهود توحيد الاقتصاد.

وشدد المبعوث الأممي على أهمية استمرار المحادثات بين الأطراف بما يتماشى مع الالتزامات تجاه خارطة الطريق في ديسمبر 2023، معتبراً أن تحسين الوصول إلى الطرق، خصوصاً الطريق الذي يربط بين محافظتي البيضاء وأبين، يمثل زخماً إيجابياً، مشيداً بدور منظمات المجتمع المدني وداعياً الأطراف إلى تسهيل حركة الأشخاص والأنشطة التجارية.

ودعا المبعوث الأممي الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن 23 موظفاً من الأمم المتحدة وآخرين من منظمات دولية ودبلوماسية، مؤكداً أن استمرار احتجازهم أمر غير مقبول.