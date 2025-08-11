رفضت القوى الأوروبية خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، وردت بمقترح مضاد اعتبرت أنه يجب أن يكون بمثابة إطار حتى تتمكن المحادثات القادمة بين الرئيسين الأمريكي والروسي من اكتساب قوة دفع.وكشف مسؤولون أوروبيون أن الدول الأوروبية الداعمة لكييف رفضت مقترحًا روسيًا يقضي بمقايضة الأجزاء الخاضعة للسيطرة الأوكرانية من منطقة دونيتسك بوقف إطلاق النار.وأفاد المسؤولون بأن الخطة الأوروبية طُرحت خلال اجتماع مع كبار المسؤولين الأمريكيين في إنجلترا السبت الماضي، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».تضمن الاقتراح الأوروبي مطالب بوقف إطلاق النار قبل اتخاذ أي خطوات أخرى، ونص على أنه لا يمكن تبادل الأراضي إلا بشكل متبادل، أي أنه إذا انسحبت أوكرانيا من بعض المناطق، فيجب على روسيا الانسحاب من مناطق أخرى أيضاً.وعُرضت الخطة على نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوثين الأمريكيين كيث كيلوج وستيف ويتكوف.ونصت على أن أي تنازل إقليمي من كييف يجب أن يكون محميًا بضمانات أمنية صارمة، بما في ذلك عضوية أوكرانيا المحتملة في حلف شمال الأطلسي.ومن المنتظر أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الخطوات المقبلة في اجتماع عبر الفيديو اليوم (الإثنين)، يشارك فيه وزير الخارجية الأوكراني.ودفع قادة أوروبيون، أمس (الأحد)، باتّجاه إشراك أوكرانيا في المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا، قبيل قمة مرتقبة بين ترمب وبوتين في ألاسكا الجمعة القادم، في محاولة لإيجاد حل للنزاع المستمر منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وشدد القادة على وجوب أن تكون كييف جزءا من المحادثات، وعلى ضرورة مشاركة قوى أوروبية في أي اتفاق لإنهاء النزاع.وتطالب موسكو بأن تتخلى كييف رسميا عن أربع مناطق يحتلّها الجيش الروسي جزئيا هي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، فضلا عن شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّها الكرملين بقرار أحادي سنة 2014. وتشترط أن تتوقّف أوكرانيا عن تلقي أسلحة غربية وتتخلّى عن طموحاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.فيما تؤكد كييف أن هذه الشروط غير مقبولة وتطالب بسحب القوات الروسية وبضمانات أمنية غربية، من بينها مواصلة تسلم أسلحة ونشر كتيبة أوروبية على أراضيها، إلا أن أوكرانيا تقر بأن استعادة أراض سيطرت عليها روسيا لن تحصل بالوسائل القتالية بل بالوسائل الدبلوماسية.