أكدت شركة روبلوكس أنها التزمت باشتراطات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة، لرقابة المحتوى ومعالجة المخالفات داخل اللعبة.وقالت الشركة في بيان لها: "أنه بعد إجراء مناقشات مع عدد من الجهات الحكومية، بما في ذلك الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة العربية السعودية، نلتزم بالعمل على تطوير وتعزيز قدراتنا في مجال التواصل والإشراف على المحتوى باللغة العربية.وأكدت أنها ستراقب المحتوى من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، إلى جانب إيجاد مراقبين متخصصين باللغة العربية، وتعليق بعض ميزات التواصل، بما في ذلك خاصية المحادثة داخل اللعبة، لجميع المستخدمين في المملكة العربية السعودية.وقالت الشركة: "إن هذه الخطوة تعكس التزامنا بالعمل بشكل وثيق وتعاوني مع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، سعياً إلى بناء منصة تخدم على أفضل وجه احتياجات وثقافة مجتمع اللاعبين والمبدعين في المملكة، وتدعم تنمية المهارات، والتعليم، واقتصاد المبدعين المتنامي".وأكدت التزامها الراسخ بسلامة مستخدميها، وبمهمتها المتمثلة في ربط ملايين الأشخاص يومياً بروح التفاؤل والاحترام.