تضمن تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، أخيراً، أن تكون ممارسة المعهد للاختصاص المتصل بتحديد مجالات وبرامج البحث في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة بالاتفاق مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار.ويتمتع المعهد بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيسي في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع حسب الحاجة.ويهدف المعهد إلى المساهمة في تحسين صحة الإنسان ورفاهيته وجودة حياته، وتمويل الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، وضمان جودة وكفاءة مخرجاتها، وتحويل نتائج الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة إلى فوائد صحية واقتصادية، بما يشمل استثمارها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والمساهمة في توحيد جهود الجهات المعنية بالأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.ويعد المعهد الوطني لأبحاث الصحة، الجهة المعنية بالإشراف والدعم للأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، وله - دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ومسؤولياتها - القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، ومن ذلك العمل على تحديد مجالات وبرامج البحث والتطوير والابتكار في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة.ومن مهماته اقتراح أوجه الاستثمار وآلياته في الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة المحلية والدولية ذات الجدوى العالية من خلال تمويلها كلياً أو جزئياً، ودعم ممكناتها، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.ومن مهماته اقتراح الخطط الإستراتيجية المتعلقة بتنمية الكوادر البشرية فنياً ومهنياً وأكاديمياً، بما يشمل تطوير مسارات وظيفية واضحة ومحفزة للباحثين والمتدربين في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها.متابعة المعايير المهنية والأخلاقيةمن مهمات المعهد متابعة تنفيذ السياسات والمعايير المهنية والأخلاقية والتنظيمية الخاصة بالأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، ووضع القواعد الإجرائية والتنفيذية لتمويل الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، والإشراف على تنفيذ الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة الممولة من المعهد، ودعمها وتقويمها، وفقاً للأنظمة واللوائح والسياسات والقواعد ذات الصلة.كما يقوم المعهد بوضع آليات للاستفادة من نتائج الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، والإشراف على تنفيذها، والمساهمة في تمكين الاستفادة من البنى التحتية ذات العلاقة بالأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في مجال الصحة، وإتاحتها وتسهيل الوصول إليها، ودعم نموها، وتوجيهها في المجالات ذات الأولوية الوطنية.