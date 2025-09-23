تنطلق السعودية في يومها الوطني الـ95، نحو تعزيز دورها الإقليمي والعالمي، وتثمين استثمارها في الإنسان السعودي.في اليوم الوطني، وصلت المملكة لمكانة عالمية مرموقة، أهّلتها لتدعيم الركيزة الأساسية للنهضة السعودية التي قاعدتها الإنسان.ولأنها دولة بحجم قارة، وإمكاناتها كبيرة، ومقدّراتها متعاظمة، أولت المملكة قطاع السياحة اهتماماً كبيراً، أضحى ذلك جلياً في الأرقام التي حققها القطاع أخيراً، وكشفت حجم التقدم الهائل والأرقام والمستهدفات المشهودة.وأخيراً، أعلنت وزارة السياحة تحقيق برنامج صيف السعودية 2025 أرقاماً قياسية في المؤشرات الأولية للسياحة، إذ بلغ عدد السياح من الداخل والخارج في جميع وجهات السعودية أكثر من 32 مليون سائح، مسجلاً نمواً بنسبة 26% مقارنة بموسم صيف 2024، كما سجل إنفاق السياح من الداخل والخارج خلال الموسم نحو 53.2 مليار ريال، محققاً نمواً بنسبة 15% عن صيف العام الماضي، كما حققت عسير نمواً استثنائياً بعدد السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 49%.عوامل عدة تقف وراء هذا النجاح، في مقدمتها جهود منظومة السياحة السعودية في تطوير القطاع، وتعزيز الترويج للمقومات السياحية الوطنية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة السعودية وجهة سياحية عالمية رائدة، عبر استحداث منتجات سياحية نوعية، واستضافة الفعاليات العالمية والأنشطة الثقافية، والارتقاء بجودة الخدمات السياحية بما يلبّي تطلعات السياح ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وكان وزير السياحة قد أطلق أخيراً، برنامج صيف السعودية تحت شعار «لوّن صيفك»، خلال ورشة عمل جمعت منظومة السياحة السعودية بالشركاء من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، واستهدف ترويج ست وجهات سياحية متنوعة، منها البحرية في جدة والبحر الأحمر، والجبلية في كلٍ من الطائف والباحة وعسير، والفعاليات الكبرى مثل كأس العالم للرياضات الإلكترونية وموسم جدة وموسم عسير، التي ضمت العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات والعروض المميزة.يذكر أن جهود منظومة السياحة مستمرة في جذب السياح من مختلف دول العالم طوال العام، فالاستعدادات قائمة لإطلاق موسم الشتاء قريباً، الذي سيحمل معه الكثير من الفعاليات العالمية والمنتجات السياحية المبتكرة.