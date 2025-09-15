التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة القطرية الدوحة، أمس، على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والإسلامية، والجهود المبذولة تجاهها بما يدعم الأمن والاستقرار.

كما التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات السعودية التركية، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة.





والتقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة، والسبل الكفيلة بدعم أمن واستقرار سورية.

والتقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرئيس الدكتور مسعود بزشکيان والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة، والجهود الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار فيها.

والتقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق محمد شياع السوداني، وجرى خلال اللقاء، بحث آفاق العلاقات السعودية العراقية، إضافة إلى استعراض تطورات الأحداث الإقليمية.

والتقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث آفاق العلاقات بين البلدين، إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاءات، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد محمد العيبان، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.