القبض على شخصين بمنطقة تبوك لترويجهما الحشيش والإمفيتامين
تابعوا عكاظ على
Google News Account

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة تبوك لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر و3.5 كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وأوقفا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

أخبار ذات صلة
 
الجناح السعودي يختتم مشاركته في معرض DSEI 2025 بلندن
الجناح السعودي يختتم مشاركته في معرض DSEI 2025 بلندن
القصيم: القبض على شخصين لترويجهما أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي
القصيم: القبض على شخصين لترويجهما أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي